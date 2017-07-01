Игорь Есмантович сообщил, что в ЦСКА появится россиянин из Северной Америки.

«Я так скажу: у нас обязательно будет хоккеист из Северной Америки, россиянин. Я не могу называть имен из-за регламента, но такая тенденция существует, и мы всегда будем ее придерживаться.

По возможности, когда истекают права этих хоккеистов, мы начинаем искать их в других клубах КХЛ , пытаемся выманить, пытаемся сделать какие-то размены для того, чтобы этой стратегии придерживаться», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович .