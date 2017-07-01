Игорь Есмантович: «В ЦСКА будет хоккеист из Северной Америки, россиянин. Не могу называть имен из-за регламента»
Игорь Есмантович сообщил, что в ЦСКА появится россиянин из Северной Америки.
«Я так скажу: у нас обязательно будет хоккеист из Северной Америки, россиянин. Я не могу называть имен из-за регламента, но такая тенденция существует, и мы всегда будем ее придерживаться.
По возможности, когда истекают права этих хоккеистов, мы начинаем искать их в других клубах КХЛ, пытаемся выманить, пытаемся сделать какие-то размены для того, чтобы этой стратегии придерживаться», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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