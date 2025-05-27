Борис Михайлов: «Надо разгонять ИИХФ к едрене фене! Возмущен поведением их главы Тардифа»
Борис Михайлов отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил, что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».
«Считаю, надо разгонять этот ИИХФ к едрене фене! Возмущен поведением главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живет украинцев. Видимо, диаспора давит на него.
А почему европейцы против нас... Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Беларуси кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует ИИХФ – и Борис Петрович немножко», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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