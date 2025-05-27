Депутат Свищев о недопуске России на ОИ-2026: «Наши опасения сбылись. Основная надежда сейчас – новый президент МОК. Надеемся, Ковентри начнет справедливую политику»

Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на турнир.

«К сожалению, наши опасения сбылись, а надежды рухнули. Конечно, шансов было немного.

Основная надежда сейчас – новый президент МОК. Надеемся, что Ковентри начнет справедливую политику и задаст новую эпоху развития Олимпийского комитета. Чтобы проводилась политика только в интересах спорта», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев .

МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать»