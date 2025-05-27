Депутат Свищев о недопуске России на ОИ-2026: «Наши опасения сбылись. Основная надежда сейчас – новый президент МОК. Надеемся, Ковентри начнет справедливую политику»
Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск сборной России на Олимпиаду-2026.
Ранее стало известно, что МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на турнир.
«К сожалению, наши опасения сбылись, а надежды рухнули. Конечно, шансов было немного.
Основная надежда сейчас – новый президент МОК. Надеемся, что Ковентри начнет справедливую политику и задаст новую эпоху развития Олимпийского комитета. Чтобы проводилась политика только в интересах спорта», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
МОК оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду: «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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