Быков о возможном недопуске России на ОИ-2026: «ИИХФ спешит. Когда не играет одна из сильнейших команд, это обедняет турнир. Россия – флагман мирового хоккея»

Вячеслав Быков высказался о возможном недопуске России на Олимпиаду-2026.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не будет допущена к участию на Олимпиаде-2026. ФХР опровергла эту информацию, а ИИХФ сообщила, что финальное решение примет Международный олимпийский комитет.

«Мне кажется, что ИИХФ слишком спешит в своем решении. В зависимости от ситуации в мире все может поменяться.

Я бы сказал, что не стоит бежать впереди поезда. Я верю, что допуск нашей сборной на Олимпиаду еще возможен.

Когда не играет одна из сильнейших команд, это обедняет сам турнир. Российская сборная – один из флагманов мирового хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .