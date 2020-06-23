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Фетисов о кричалках в адрес Ротенберга: «Давайте о хорошем: 10 тысяч болельщиков пришли на матч МХЛ. Имею к этому отношение, работал руководителем, подымал хоккей»

Вячеслав Фетисов заявил, что не слышал кричалки фанатов МХК «Спартак».

«СКА-1946» обыграл московскую команду (2:1, 2-3) в пятом матче финальной серии Кубка Харламова.

– Фанаты «Спартака» на матче МХЛ кричали оскорбительную кричалку в адрес Романа Ротенберга, который пришел поддержать молодежку СКА. Что думаете?

– Не слышал ничего в адрес Ротенберга, хотя был на стадионе. Хочу сказать о другом: я дожил до того момента, когда у нас на молодежный хоккей приходят 10 тысяч болельщиков.

Имею к этому прямое отношение, работал руководителем спорта, подымал хоккей, поэтому мне очень приятно. Когда был на арене, мурашки по коже бегали. Абсолютно точно, хоккей сейчас самая популярная игра в России, национальная.

Так что для меня больше этот вопрос играл роль. Даже если в сторону Ротенберга и было что-то, давайте концентрироваться на хорошем. Воочию убедился в том, какая любовь к хоккею у нас в стране.

Благодарность спартаковским болельщикам, кто пришел с семьями, получился фантастический праздник, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Крикунов о кричалках в адрес Ротенберга: «Фанаты «Спартака» проявляют бескультурье не в первый раз. Зрители приходят с детьми, МХЛ должна наказать клуб за хамское поведение»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Odds.ru
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