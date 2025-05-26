Крикунов о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Европа с ума сходит, а американцы вроде бы прозрели. Тардиф ничего не решает – пешка. Как ему сказали, так он и делает»

Владимир Крикунов оценил возможный недопуск России на ОИ-2026.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не будет допущена к участию на Олимпиаде-2026. ФХР опровергла эту информацию, а ИИХФ сообщила, что финальное решение примет Международный олимпийский комитет.

«Несмотря на решение ИИХФ, нам нужно продолжать бороться за свое право поехать на Олимпиаду. Мы еще имеем шансы на это.

Этим вопросом занимается министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярев. Он может помочь вернуться нашим хоккеистам и другим спортсменам.

Но сделать это легко не получится. Европа по-прежнему с ума сходит, а американцы вроде бы прозрели.

Решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры еще можно переиграть. Тардиф ничего не решает – он пешка. Как ему сказали, так он и делает», – сказал Владимир Крикунов.