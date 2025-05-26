«Тардиф не хочет быть злым барабашкой и прикрывается МОК – это лицемерие». Депутат Журова о возможном недопуске России на ОИ-2026

Депутат Госдумы Светлана Журова обвинила главу ИИХФ Люка Тардифа в лицемерии.

Ранее Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не будет допущена к участию на Олимпиаде-2026. Позднее ФХР опровергла эту информацию, а ИИХФ сообщила, что финальное решение примет МОК.

«ИИХФ хочет, чтобы МОК приказал не допускать российских спортсменов.

Люк Тардиф не хочет быть злым барабашкой и прикрывается Международным олимпийским комитетом. А МОК отдал вопрос допуска россиян на Олимпиаду на откуп международным федерациям.

Именно поэтому допустили российских фигуристов на олимпийский отбор. МОК дал четкий сигнал федерациям – допускайте в нейтральном статусе с ограничениями.

Тардиф просто снимает ответственность с себя. А МОК занял нейтральную позицию и ничего не будет отвечать на эту провокацию. Это лицемерие, Тардиф просто все свалил на МОК.

В данном случае именно Международная федерация хоккея должна принять решение, а не МОК. Они хотят сухими выйти из ситуации, мол, они тут ни при чем», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .

ИИХФ об участии России на ОИ-2026: «Финальное решение остается за МОК. Все будет озвучено в соответствующее время»