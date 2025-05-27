Экхольм может сыграть в 4-м матче против «Далласа». Защитник «Эдмонтона» не участвовал в этом плей-офф из-за травмы

Защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм может сыграть в 4-м матче против «Далласа».

В финальной серии Западной конференции «Ойлерс» ведут со счетом 2-1. Следующая встреча состоится сегодня ночью.

Экхольм пока не провел ни одного матча в текущем Кубке Стэнли из-за повреждения. Он возобновил тренировки 19 мая, а также летал с командой на первые игры в Даллас.

В регулярке 34-летний защитник набрал 33 (9+24) очка за 65 матчей при полезности «плюс 11», занимая третье место в команде по среднему времени на льду (22:12).

«Чувствую себя отлично, гораздо лучше, чем ожидалось. Думаю, что [возвращение в состав] произойдет скоро: в следующей игре или через одну, – сказал защитник «Эдмонтона » Маттиас Экхольм .

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