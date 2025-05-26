Браун пропустит 4-й матч серии против «Далласа». Форвард «Эдмонтона» получил травму в 3-й игре после силового приема Петровича

Коннор Браун не сыграет в четвертом матче серии против «Далласа».

Нападающий «Эдмонтона » из-за травмы пропустит четвертую игру финала Западной конференции против «Старс».

Канадец получил повреждение по ходу третьего матча серии после силового приема Александера Петровича . Он сыграл 08:46 в этой встрече.

В нынешнем плей-офф Коннор Браун провел 14 матчей и набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 3».

На данный момент «Ойлерс» ведут 2-1 в серии.