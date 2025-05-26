Браун пропустит 4-й матч серии против «Далласа». Форвард «Эдмонтона» получил травму в 3-й игре после силового приема Петровича
Коннор Браун не сыграет в четвертом матче серии против «Далласа».
Нападающий «Эдмонтона» из-за травмы пропустит четвертую игру финала Западной конференции против «Старс».
Канадец получил повреждение по ходу третьего матча серии после силового приема Александера Петровича. Он сыграл 08:46 в этой встрече.
В нынешнем плей-офф Коннор Браун провел 14 матчей и набрал 8 (5+3) очков при полезности «плюс 3».
На данный момент «Ойлерс» ведут 2-1 в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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