Дебур об 1:6 с «Эдмонтоном»: «Нужно быть реалистами – «Даллас» был на выезде, без первого центра, но долго играл хорошо. Не из-за чего переживать»
Питер Дебур заявил, что «Далласу» не надо переживать из-за поражения «Эдмонтону».
В третьем матче финала Западной конференции команда из Техаса проиграла со счетом 1:6 (1-2). Встречу из-за травмы пропустил форвард «Старс» Роопе Хинтц.
«Мы были без первого центра, на выезде и в сложных условиях.
«Даллас» играл в очень хороший хоккей на протяжении значительного отрезка матча, так что не из-за чего переживать или расстраиваться.
Думаю, что нужно быть реалистами по отношению к своей команде», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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