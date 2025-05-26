Дебур об 1:6 с «Эдмонтоном»: «Нужно быть реалистами – «Даллас» был на выезде, без первого центра, но долго играл хорошо. Не из-за чего переживать»

Питер Дебур заявил, что «Далласу» не надо переживать из-за поражения «Эдмонтону».

В третьем матче финала Западной конференции команда из Техаса проиграла со счетом 1:6 (1-2). Встречу из-за травмы пропустил форвард «Старс» Роопе Хинтц .

«Мы были без первого центра, на выезде и в сложных условиях.

«Даллас » играл в очень хороший хоккей на протяжении значительного отрезка матча, так что не из-за чего переживать или расстраиваться.

Думаю, что нужно быть реалистами по отношению к своей команде», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур .

Макдэвид о 6:1 с «Далласом»: «Повезло, что «Эдмонтон» вел после 40 минут – Скиннер проделал отличную работу. Он дал нам шанс встать на ноги и победить»

Бенн о 2-минутном штрафе Нерса за удар по ноге Хинтца: «Нам это не понравилось. Я бы хотел увидеть, что было бы, если бы это был Макдэвид»