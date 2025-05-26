Макдэвид о 6:1 с «Далласом»: «Повезло, что «Эдмонтон» вел после 40 минут – Скиннер проделал отличную работу. Он дал нам шанс встать на ноги и победить»

Коннор Макдэвид похвалил Стюарта Скиннера после победы «Эдмонтона» с «Далласом».

Третий матч финала Западной конференции проходил в Канаде и завершился победой хозяев со счетом 6:1 (2-1). Несмотря на крупное поражение, «Даллас » превзошел соперника по ожидаемым голам и голевым моментам.

«Нужно уметь выигрывать по-разному. Должны быть матчи, в которых вы доминируете, иногда ваш вратарь должен быть лучше, чем у соперника, должны быть игры, когда все решают ваши спецбригады.

Весь плей-офф мы хорошо играли «пять на пять», что для нашей команды может быть в новинку. Мы долгое время полагались на игру в большинстве, но по какой-то причине в этом Кубке не все получается.

Повезло, что мы вели в счете после 40 минут, но Скиннер проделал отличную работу. Мы очень уверенно играли в защите во втором матче (3:0 в пользу «Эдмонтона» – Спортс’‘) и не очень – сегодня.

Стюарт дал нам шанс встать на ноги и победить», – сказал капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид .

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