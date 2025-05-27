  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: «Горжусь городом, где я научился главному – никогда не сдаваться. Он становится красивее, появляются эпохальные объекты – как Лахта Центр»
61

Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: «Горжусь городом, где я научился главному – никогда не сдаваться. Он становится красивее, появляются эпохальные объекты – как Лахта Центр»

Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения.

Сегодня исполнилось 322 года со дня основания города. 

«С днем рождения, родной и любимый Петербург!

Горжусь городом, в котором я родился, вырос и научился главному – никогда не сдаваться. Каждая улица, каждый двор здесь напоминают о детстве и юности: парадные, набережные, проспекты, где мы играли, гуляли, учились и сталкивались с первыми жизненными вызовами.

Петербург всегда воспитывал исключительно сильных людей, которые переживали наводнения, пережили блокаду, отстраивали город после войны и продолжали оставаться примером для всей страны. Именно поэтому мы год за годом ставим самые амбициозные задачи, стремимся быть лучше во всем и хотим не просто побеждать, а делать это ярко и красиво.

С каждым годом Петербург становится комфортнее, современнее, красивее, в нем появляются такие масштабные и эпохальные объекты, как Лахта Центр, который готов встать в один ряд с Эрмитажем и Петропавловкой.

Особая благодарность – вам, петербуржцы. Кто родился или приехал в этот город и полюбил его. Кто каждый день делает его лучше, а в свободное время приходит на стадионы и поддерживает петербургских спортсменов. Спасибо, что вдохновляете нас на подвиги!

Красуйся, град Петров! С праздником, Петербург!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoГазпром
светская хроника
logoФХР
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»
8725 мая, 08:12
Ротенберг о СКА: «В следующем году мы будем лидерами во всем мире по количеству болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!»
9519 апреля, 07:45
Ротенберг поздравил комментатора игр СКА Шестакова с 70-летием: «Клуб и я очень благодарны вам за многое. Желаю побольше поводов для радости – в том числе и в прямом эфире»
729 марта, 10:22
Ротенберг поздравил «Газпром» с 32-летием: «Флагман экономики приносит свет и тепло в миллионы домов по всей России. При поддержке компании и Миллера мы пришли к титулам СКА и сборной»
7817 февраля, 19:18
Главные новости
Дадонов не сыграл в 4-м матче серии с «Эдмонтоном». Форвард «Далласа» впервые в этом плей-офф остался в запасе – после 6 игр подряд без очков
120 минут назад
Нюджент-Хопкинс набрал 9 очков в 4 матчах с «Далласом». Он 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ баллами в каждой из 4 первых игр серии за выход в финал Кубка Стэнли
253 минуты назад
Рантанен не забил в 7-м подряд матче в плей-офф НХЛ. У форварда «Далласа» 3 ассиста и «минус 4» на отрезке
22сегодня, 04:00
Скиннер отразил 28 из 29 бросков «Далласа» в 4-м матче серии. Победа – 3-я подряд при 97,7% сэйвов на отрезке
3сегодня, 03:50
Подколзин применил 8 силовых приемов в 4-м матче серии против «Далласа» – больше всех в составе «Эдмонтона». У него 2 броска и малый штраф за 12:39
13сегодня, 03:35
40-летний Перри забросил 6 шайб в текущем плей-офф и повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет
10сегодня, 03:20
«Эдмонтон» повел 3-1 в финале Запада с «Далласом», выиграв 4-й матч серии – 4:1 при 2 шайбах в пустые ворота. У 40-летнего Перри 1+1 – гол стал победным
22сегодня, 03:05
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» победил «Даллас» в 4-й игре финала Запада – 4:1
302сегодня, 02:49
«Авангард» подпишет Волкова из «Динамо» Минск. На форварда претендовали «Локомотив», «Трактор», «Ак Барс» и ЦСКА
25сегодня, 02:29
Игорь Есмантович: «ЦСКА – это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»
23вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Хайман получил травму в 4-м матче серии с «Далласом» после столкновения с Марчментом. У форварда 111 хитов в 15 играх в текущем плей-офф – 1-е место в «Эдмонтоне»
138 минут назадВидео
«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах
4сегодня, 02:43
Никитин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Хоккеисты поверили в наши идеи и достигли мечты через сверхусилие, травмы, боль, выплеснули все эмоции»
1сегодня, 02:16
Забуга о новом тренере «Торпедо»: «Исаков поощрен за добросовестный труд. Победа «Торпедо-Горький» – отличный результат огромной тренерской работы»
1вчера, 21:48
Владислав Третьяк: «Исаев – вратарь номер один, на которого можно положиться. Он отличается стабильностью»
3вчера, 21:13
Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям – сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»
1вчера, 20:59
Третьяк поздравил «Торпедо-Горький» с победой в Кубке Чемпиона России: «Хорошая команда, там созданы все условия. Ребята получают шанс попасть в клуб КХЛ»
вчера, 20:25
Каменский о КХЛ: «Уровень команд вырос, они подравнялись между собой. Это вызвало рост интереса к хоккею. Клубы бились до последнего, но Кубок Гагарина забрал сильнейший»
1вчера, 19:59
Пикар будет бэкапом Скиннера в 4-й игре серии «Эдмонтона» с «Далласом»
1вчера, 19:53
Яковлев о ЧМ-2025: «Смотреть турнир, на который Россию не приглашают, удовольствием не назовешь. Плюс вылет Канады убавил интереса»
2вчера, 18:59