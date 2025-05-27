Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения: «Горжусь городом, где я научился главному – никогда не сдаваться. Он становится красивее, появляются эпохальные объекты – как Лахта Центр»

Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения.

Сегодня исполнилось 322 года со дня основания города.

«С днем рождения, родной и любимый Петербург!



Горжусь городом, в котором я родился, вырос и научился главному – никогда не сдаваться. Каждая улица, каждый двор здесь напоминают о детстве и юности: парадные, набережные, проспекты, где мы играли, гуляли, учились и сталкивались с первыми жизненными вызовами.



Петербург всегда воспитывал исключительно сильных людей, которые переживали наводнения, пережили блокаду, отстраивали город после войны и продолжали оставаться примером для всей страны. Именно поэтому мы год за годом ставим самые амбициозные задачи, стремимся быть лучше во всем и хотим не просто побеждать, а делать это ярко и красиво.

С каждым годом Петербург становится комфортнее, современнее, красивее, в нем появляются такие масштабные и эпохальные объекты, как Лахта Центр, который готов встать в один ряд с Эрмитажем и Петропавловкой.



Особая благодарность – вам, петербуржцы. Кто родился или приехал в этот город и полюбил его. Кто каждый день делает его лучше, а в свободное время приходит на стадионы и поддерживает петербургских спортсменов. Спасибо, что вдохновляете нас на подвиги!

Красуйся, град Петров! С праздником, Петербург!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.