Ротенберг о СКА: «В следующем году мы будем лидерами во всем мире по количеству болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!»

Роман Ротенберг заявил о планах СКА завоевать Кубок Гагарина в следующем году.

В этом сезоне команда впервые за 15 лет вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив московскому «Динамо» (2-4).

«Ровно 10 лет назад СКА выиграл первый Кубок Гагарина . Важная дата в клубной истории и отправная точка для всех будущих успехов. За эти 10 лет проделана огромная работа по всем направлениям, которая позволила нам закрепиться среди лидеров отечественного хоккея.

Мы выиграли второй Кубок Гагарина, два Кубка Открытия и еще два Кубка Континента, впервые в истории клуба выиграли чемпионат страны. Наши тренеры, административный штаб и хоккеисты СКА помогли сборной страны выиграть Олимпиаду, брать медали чемпионатов мира, дважды подряд выиграть Кубок Первого канала и Кубок Победы.

В этом сезоне мы побили клубный рекорд по суммарному количеству болельщиков, а в следующем году будем лидерами во всем мире. Серьезно укрепились мы и в финансовом плане: с 2015 года коммерческие доходы клуба выросли более чем в 4 раза.

Огромное спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку в этом и всех предыдущих сезонах! Конечно же, благодарю ПАО «Газпром» и Алексея Борисовича Миллера – с их помощью у СКА крепкий и надежный фундамент, на котором и строятся все успехи.

Сделаем все возможное, чтобы уже в следующем году выиграть для Петербурга третий Кубок Гагарина!» – написал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга в телеграм-канале.