Депутат Журова об Овечкине: «В России ему нужно больше общаться с детьми, провести мастер-классы. Депутатам, зовущим Александра в Госдуму, нужно уступить дорогу детям»

Светлана Журова считает, что Александру Овечкину нужно проводить мастер-классы.

«Саше Овечкину в России нужно больше всего общаться с детьми, провести мастер-классы, а не беседовать со взрослыми. Развитие детско-юношеского хоккея он всегда успеет обсудить, а личное общение с юными хоккеистами – это самое важное сейчас.

Депутатам, которые зовут Овечкина в Госдуму, нужно уступить дорогу детям. Представляете, как дети будут воодушевлены после мастер-класса Овечкина, после встречи с ним.

Даже если они просто рядом постоят с живой легендой мирового хоккея, это будут незабываемые эмоции для них и огромная мотивация стать такими же крутыми хоккеистами», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»

Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»