Плющев о словах Тардифа про недопуск на ОИ-2026: «Европа во всех сферах – тормоз по отношению к России. Приглашение на Кубок Вызова в Канаду или США может стать сигналом для них»
Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что сборная России по хоккею не сыграет на Играх в Италии.
Позднее эту информацию опровергла Федерация хоккея России (ФХР).
«С ИИХФ вопросы будут решены после определенных событий. Другого решения от них я не ожидал, ничего удивительного. Там уже давно все завязано не на спортивных принципах, а на политике.
Европа во всех сферах является тормозом по отношению к России. Думаю, решение было принято единогласно и с восторгом, в том числе прибалтами и скандинавами.
При этом Россия все равно остается хоккейной державой. Если нас пригласят, скажем, на Кубок Вызова в Канаду или США, это может стать толчком.
Европа же всегда движется в фарватере, для них это будет серьезный сигнал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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