Плющев о словах Тардифа про недопуск на ОИ-2026: «Европа во всех сферах – тормоз по отношению к России. Приглашение на Кубок Вызова в Канаду или США может стать сигналом для них»

Владимир Плющев заявил, что Европа тормозит сглаживание отношений России с миром.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил , что сборная России по хоккею не сыграет на Играх в Италии.

Позднее эту информацию опровергла Федерация хоккея России (ФХР).

«С ИИХФ вопросы будут решены после определенных событий. Другого решения от них я не ожидал, ничего удивительного. Там уже давно все завязано не на спортивных принципах, а на политике.

Европа во всех сферах является тормозом по отношению к России. Думаю, решение было принято единогласно и с восторгом, в том числе прибалтами и скандинавами.

При этом Россия все равно остается хоккейной державой. Если нас пригласят, скажем, на Кубок Вызова в Канаду или США, это может стать толчком.

Европа же всегда движется в фарватере, для них это будет серьезный сигнал», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Кожевников о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады»