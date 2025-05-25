Кожевников о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады»

Александр Кожевников считает, что Россию не допустят на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил , что сборная России по хоккею не сыграет на Играх в Италии.

Позднее эту информацию опровергла Федерация хоккея России (ФХР).

«Маловероятно, но если то, что сказал Тардиф , правда, потому что он много чего говорит, то это ожидаемо.

Не знаю, с чего вдруг такая полемика велась, понятно, что пока мы не выиграем и не дадим им по носу на СВО, движения никакого не будет.

Получается, что это решение может лишить поколение Малкина и Овечкина последних шансов на золото Олимпиады», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .

Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Тардиф бежит впереди паровоза – неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады. Я бы не принимал таких решений за год до Игр»