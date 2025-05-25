Майоров о недопуске России на ОИ-2026: «Тардиф бежит впереди паровоза – неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады. Я бы не принимал таких решений за год до Игр»

Борис Майоров считает, что Люк Тардиф торопится с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) заявил , что сборная России по хоккею не сыграет на Играх-2026 в Италии.

«Если это правда, то это большое разочарование. Но я думаю, что Тардиф бежит впереди паровоза, потому что еще неизвестно, что будет за два‑три месяца до Олимпиады, все еще может измениться.

Я бы почти за год до Олимпийских игр таких решений не принимал, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР