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Ротенберг о недопуске сборной на ОИ-2026: «Журналисты часто верят в выдуманные в недружественных странах истории. Это провокации против России, наша задача – не вестись»

Роман Ротенберг высказался о ситуации с допуском России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация, что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Как вы отнеслись к вбросу латышского портала, что сборную России не допустили на Олимпиаду‑2026 в Милан?

– Вы же знаете, как работают современные пиар‑технологии. На заборе что‑то напишут, и этому верят. Наша задача – действовать по факту. И не вестись на слухи, спекуляции, провокации.

К сожалению, наши журналисты очень часто верят в истории, которые выдумали в недружественных странах. А они ведь специально это запускают против России. А наша пресса начинает распылять это по всем пабликам и СМИ.

Поэтому я призываю наших журналистов не схватывать эти новости и не распространять их на Россию. Всегда надо проверять источник информации, – сказал главный тренер СКА и «России 25». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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