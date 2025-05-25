Людучин о Гашеке: «Ругает нас – это политика. Может, Доминик будет президентом… Мы общались, я спросил, как дела. Он пишет: «Привет, нормально. Как сам?» Как ни в чем не бывало»

Роман Людучин рассказал об общении с Домиником Гашеком.

«Или 21, или 22 февраля Гашек прислал фотографию со своим сыном. Ему там 50 с чем-то, у него ребенок. Мы общались. Один раз позвонил ему – он на велосипеде ехал. Говорит: «Да вот на велосипеде еду в соседний город – 130 км». Я говорю: красавчик. 22 февраля – последнее сообщение.

Прошел месяц, прошло два – и недавно я ему написал. А меня кто-то попросил спросить у него номер. Я говорю: сейчас я ему напишу, разрешит – дам, не разрешит – нет. Я у него спросил, как дела. Он пишет через два-три дня: «Привет, все нормально, туда-сюда. Как сам?» Как ни в чем не бывало.

Ну конечно, он там ругается на нас. Я понимаю, что многое – это политика. Что-то можно говорить, что-то нужно говорить для достижения каких-то целей. Не знаю, может, Доминик там будет президентом…» – сказал бывший форвард «Спартака» Роман Людучин в подкасте «Настольный хоккей».

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