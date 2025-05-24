Депутат Журова о Гашеке: «Закрывает глаза на Израиль, американцев, которые участвовали в разных операциях. В Чехии его прогревают, чтобы выступал только против России»

Светлана Журова считает, что Доминик Гашек критикует Россию ради пиара.

«К сожалению, Гашек продолжает выступать против России. Тогда он должен выступать и против американцев, которые участвовали в различных операциях, и против европейцев, которые участвуют на стороне ВСУ. Почему же Гашек о них не говорит?

Спорт вообще не должен никак ассоциироваться с ситуацией на Украине. Гашек закрывает глаза на Израиль, другие страны и хочет видеть только Россию. В Чехии, думаю, его прогревают, чтобы он методично делал такие заявления.

Это уже ненормально, что он столько времени только о русских говорит как заведенный. Есть ощущение, что Гашек критикует российский спорт ради того, чтобы набрать популярность в Чехии.

Он же политик, вот и старается работать на свою аудиторию», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

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