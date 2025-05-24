Депутат Свищев: «Приглашаем Овечкина на одно из заседаний в Госдуму, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея»

Депутат Дмитрий Свищев пригласил Овечкина на заседание в Госдуму.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Сегодня Александр Овечкин прилетел в Москву.

«Безусловно, мы приглашаем Овечкина на одно из заседаний комитета, обсудим его видение развития детско-юношеского хоккея.

Тема детско-юношеского спорта является одной из ключевых на данный момент. Как только такая возможность появится, мы ее реализуем», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»