Депутат Хамитов пригласил Овечкина в Госдуму: «Будем рады видеть его как спортсмена, патриота. Хотим выразить благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания»

Депутат Амир Хамитов пригласил Александра Овечкина в Госдуму.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

Хамитов отметил, что Овечкин – один из тех, кто на протяжении десятилетий укрепляет престиж российского спорта на мировой арене.

«Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы – как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны.

Мы хотим выразить ему официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания, а также обсудить возможности совместной работы по продвижению массового и детско-юношеского хоккея в России.

Сегодня особенно важно, чтобы настоящие герои – те, кто добился всего благодаря труду и вере в свою страну – участвовали в формировании новых общественных ориентиров», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов.