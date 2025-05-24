Овечкин показал свою 895-ю шайбу в НХЛ: «Вот она, драгоценная»
Александр Овечкин показал свою рекордную 895-ю шайбу.
6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
«Всем привет! Вот она, драгоценная», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на видео, показав шайбу.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости