Овечкин показал свою 895-ю шайбу в НХЛ: «Вот она, драгоценная»

Александр Овечкин показал свою рекордную 895-ю шайбу.

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

«Всем привет! Вот она, драгоценная», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин на видео, показав шайбу.