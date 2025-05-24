Овечкин прилетел в Москву: «Долгие перелеты позади. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»
Александр Овечкин прилетел в Москву.
6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.
16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.
«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве!
Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», – приводит слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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