Овечкин прилетел в Москву: «Долгие перелеты позади. Очень рад вернуться домой после напряженного сезона»

Александр Овечкин прилетел в Москву.

6 апреля капитан «Вашингтона» Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

16 мая «Кэпиталс» уступили «Каролине» в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-4 и завершили сезон.

«Привет всем! Долгие перелеты позади, и мы наконец-то в Москве!

Очень рад вернуться домой после напряженного сезона», – приводит слова капитана «Вашингтона » Александра Овечкина телеграм-канал его медиа-команды.