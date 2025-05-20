Гендиректор ФХР о допуске России на ОИ-2026: «Как говорит Путин, вопрос в ситуации на земле. Если боевые действия будут остановлены, ситуация с хоккеем сразу изменится»

Гендиректор ФХР Дмитрий Курбатов оценил шансы России на допуск к Олимпиаде-2026.

Ранее появилась информация, что в ИИХФ ожидают решения от Международного олимпийского комитета (МОК) по участию сборной России в конце мая или начале июня.

«ИИХФ со своим решением не является последней инстанцией. Сейчас все будет зависеть от того, как будет развиваться процесс переговоров.

Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, то мы знаем, что, скорее всего, позиция МОК будет более лояльной по отношению к нам. И мы тогда сможем начать этот процесс возвращения наших команд.

Тут вопрос не в апелляции, а в том, как говорит президент России, какая ситуация на земле. Если боевые действия будут остановлены, то у нас ситуация с международным хоккеем сразу изменится.

Мнение МОК важно, но решение, скорее всего, будет озвучено ИИХФ. Там есть определенная формальность, что ИИХФ проводит олимпийский турнир. У них сейчас есть два расписания: со сборной России и со сборной Франции.

Мы спросили, дадите ли вы нам какие-либо рекомендации. Нам ответили: «Рекомендации пока не дадим, но, может быть, скоро дадим». Все в ожидании», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов .

Гендиректор ФХР о матчах КХЛ и НХЛ: «В протоколе разговора Путина с Трампом написано об играх между сборными. Идея блестящая, но насчет НХЛ у нас понимания нет»