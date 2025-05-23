Губерниев о России на ОИ-2026: «Надоело уже во что-то верить. Наши шансы принять участие в турнире минимальны, почти ничтожны»

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о недопуске России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация , что сборная России была не допущена для участия в хоккейном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Надоело уже во что-то верить. Сейчас диспозиция такая кругом, что мы пропускаем дружно эту Олимпиаду, потому что на других более важных площадках пока нет соответствующих решений и договоренностей.

Я думаю, что наши шансы принять участие в Олимпиаде во всех видах спорта минимальны, почти ничтожны. И мы готовимся в очередной раз, уже четвертый сезон, даже четвертый с половиной проводить зиму в России. Это касается хоккея, лыж, биатлона и всего остального.

Пропуск Олимпиады – это потеря для всех видов спорта. Хоккей не исключение. Мы пропустили четыре чемпионата мира, который сейчас заканчивается без нас. Еще будет пятый, видимо. Ну посмотрим», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

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