Райнхарт получил травму во 2-м матче серии с «Каролиной» после хита Ахо. Форвард «Флориды» ушел со льда в 1-м периоде, сыграв 5:37
Сэм Райнхарт получил травму во 2-м матче серии с «Каролиной».
Форвард «Флориды» ушел со льда в первом периоде второго матча финала Восточной конференции против «Харрикейнс» (5:0, 2-0).
29-летний канадец получил травму нижней части тела в результате силового приема форварда клуба из Роли Себастьяна Ахо.
Райнхарт провел на льду 5 минут 37 секунд. После игры главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что пока у него нет подробностей.
В текущем плей-офф у Сэма 11 (4+7) очков в 14 играх при полезности «+4». Он был лидером команды по результативности в регулярном чемпионате – 81 (39+42) балла в 82 играх.
Отметим, что за 3 последних сезона Райнхарт пропустил в общей сложности только 3 игры.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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