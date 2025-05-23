Беннетт набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 9 голов в текущем плей-офф – делит 1-е место в гонке снайперов с Рантаненом

Сэм Беннетт набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой.

Форвард «Флориды» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу во втором матче финала Восточной конференции с «Каролиной» (5:0, 2-0). Его признали первой звездой встречи.

В текущем плей-офф на счету 28-летнего канадца стало 13 (9+4) очков в 14 играх при полезности «+1». Беннетт делит 1-е место в гонке снайперов с Микко Рантаненом из «Далласа » – у обоих по 9 шайб.

За карьеру у нападающего стало 69 (34+35) очков в 98 играх в плей-офф, в том числе за «Флориду» – 50 (23+27) баллов в 68 матчах.

Он стал 4-м игроком в истории клуба, достигшим отметки 50 очков в кубковых играх – впереди только Александр Барков (71 в 85 играх), Картер Верхэге (66 в 75) и Мэттью Ткачак (58 в 58).

Нынешний сезон – последний по действующему контракту Сэма с «Пантерс» (кэпхит – 4,425 миллиона долларов). Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.