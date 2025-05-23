Верхэге набрал 0+3 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4 игры с 3+ очками в плей-офф за «Флориду» – делит 1-е место в истории клуба с Ткачаком
Картер Верхэге набрал 0+3 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 2-й звездой.
Форвард «Флориды» трижды ассистировал партнерам во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0). Его признали второй звездой встречи.
В 14 играх в текущем плей-офф на счету 29-летнего канадца стало 13 (5+8) очков при полезности «+4».
Кубковый матч с 3+ очками стал для Верхэге 4-м в карьере (все – в составе «Пантерс»).
Он делит 1-е место в истории клуба по этому показателю с форвардом Мэттью Ткачаком, сегодня набравшим 2 (1+1) балла и ставшим 3-й звездой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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