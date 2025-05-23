Верхэге набрал 0+3 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4 игры с 3+ очками в плей-офф за «Флориду» – делит 1-е место в истории клуба с Ткачаком

Картер Верхэге набрал 0+3 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 2-й звездой.

Форвард «Флориды» трижды ассистировал партнерам во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:0, 2-0). Его признали второй звездой встречи.

В 14 играх в текущем плей-офф на счету 29-летнего канадца стало 13 (5+8) очков при полезности «+4».

Кубковый матч с 3+ очками стал для Верхэге 4-м в карьере (все – в составе «Пантерс»).

Он делит 1-е место в истории клуба по этому показателю с форвардом Мэттью Ткачаком , сегодня набравшим 2 (1+1) балла и ставшим 3-й звездой.