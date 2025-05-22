Свечников об ударе в голову Бобровскому: «После игры спросили: «Ты видел свой силовой?» Сказал: «О чем вы вообще?» Выглядит, будто я ударил нарочно, но у меня и мысли не было»

Андрей Свечников заявил, что задел Сергея Бобровского случайно.

Вратарь «Пантерс» отразил 31 из 33 бросков «Каролины» в 1-м матче финала Восточной конференции (5:2, 1-0).

Игроки «Харрикейнс» врезались во вратаря по ходу матча. В одном из эпизодов российский форвард «Каролины» Андрей Свечников столкнулся с голкипером и задел его голову. Бобровский упал на лед, но в итоге смог продолжить матч.

«После игры брат и пару друзей спросили меня: «Ты видел свой силовой прием на Бобе ?» Я говорю: «О чем вы вообще?»

На видео действительно выглядит так, будто я ударил его нарочно, но у меня и мысли такой не было», – приводит слова Свечникова журналист Дэн Розен.