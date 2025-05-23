Светлов о финале Кубка Гагарина: «Не самый эффектный в истории. Много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов»
Сергей Светлов оценил прошедший финал Кубка Гагарина.
В решающей серии «Локомотив» обыграл «Трактор» (4-1).
– Что скажете об уровне хоккея?
– Наверное, это был не самый эффектный финал в истории КХЛ. Увидели много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов. Четыре шайбы за матч – это все-таки не высшая результативность, да и пять матчей в финале – не предельный формат.
С другой стороны, была интрига, два города страны полторы недели жили хоккеем. Интересно узнать, какими оказались рейтинги во всей России. Надо на спокойную голову все проанализировать – убрать минусы и оставить плюсы, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
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