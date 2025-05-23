Светлов о финале Кубка Гагарина: «Не самый эффектный в истории. Много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов»

Сергей Светлов оценил прошедший финал Кубка Гагарина.

В решающей серии «Локомотив » обыграл «Трактор » (4-1).

– Что скажете об уровне хоккея?

– Наверное, это был не самый эффектный финал в истории КХЛ. Увидели много борьбы и столкновений на грани фола, но маловато красивых комбинаций и голов. Четыре шайбы за матч – это все-таки не высшая результативность, да и пять матчей в финале – не предельный формат.

С другой стороны, была интрига, два города страны полторы недели жили хоккеем. Интересно узнать, какими оказались рейтинги во всей России. Надо на спокойную голову все проанализировать – убрать минусы и оставить плюсы, – сказал экс-тренер клубов КХЛ .