Рыбин о Гру: «Тренерское открытие сезона. Думал, что успехи «Трактора» будут меньше, им не хватило удачи во 2-м матче финала Кубка Гагарина»
Максим Рыбин впечатлен игрой «Трактора» под руководством Бенуа Гру.
Челябинский клуб проиграл «Локомотиву» (1-4) в финальной серии Кубка Гагарина.
«Трактору» не хватило удачи во втором матче финала. Если бы в нем победили, серия пошла совсем по-другому. В итоге «Локомотив» просто тотально передавил «Трактор» в матчах в Челябинске.
Гру – тренерское открытие сезона. Он молодец, может получить звание лучшего тренера в этом сезоне. Либо он станет лучшим тренером сезона, либо Никитин.
Перед стартом чемпионата я думал, что успехи Гру будут меньше, но в итоге все получилось по-другому», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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