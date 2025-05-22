Губерниев о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Поздравляю древний русский город Ярославль и великую команду Никитина, выстрадали победу, заслужили»
Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.
«Локомотив» использовал свои лучшие качества в этом финале. Поэтому, конечно, от души поздравляю город, который это заслужил, и великую команду Никитина, которая выстрадала эту победу.
Но, естественно, я еще очень рад и за «Трактор». Потому что, чтобы переломить эту встречу, челябинцам нужно было вспомнить о бесшабашности и таком раздольном хоккее. Ну и прибавлять физически, конечно.
Но что сделал «Локомотив» – это превратился в настоящего флагмана на протяжении целого сезона, и здесь победа абсолютно по делу. Еще раз поздравляю наш древний русский город Ярославль и замечательных болельщиков.
Также передаю поздравления Челябинску и Южному Уралу. Был достойнейший финал, обе команды – молодцы», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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