Губерниев о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Поздравляю древний русский город Ярославль и великую команду Никитина, выстрадали победу, заслужили»

Дмитрий Губерниев поздравил «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

«Локомотив » использовал свои лучшие качества в этом финале. Поэтому, конечно, от души поздравляю город, который это заслужил, и великую команду Никитина , которая выстрадала эту победу.

Но, естественно, я еще очень рад и за «Трактор ». Потому что, чтобы переломить эту встречу, челябинцам нужно было вспомнить о бесшабашности и таком раздольном хоккее. Ну и прибавлять физически, конечно.

Но что сделал «Локомотив» – это превратился в настоящего флагмана на протяжении целого сезона, и здесь победа абсолютно по делу. Еще раз поздравляю наш древний русский город Ярославль и замечательных болельщиков.

Также передаю поздравления Челябинску и Южному Уралу. Был достойнейший финал, обе команды – молодцы», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .