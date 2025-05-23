Брат Радулова: «Локомотив» закрыл ведущих игроков «Трактора», навязал свой хоккей и вырвал победу»
Игорь Радулов оценил чемпионство «Локомотива» в Кубке Гагарина.
— Чем вам запомнилась серия с «Трактором»?
— Тяжелая серия. «Трактор» — мастеровитая команда. «Локомотив» показал характер. Серия получилась интересной.
«Локомотив» переиграл «Трактор», закрыл их ведущих игроков, навязал свой хоккей и вырвали победу, – сказал экс-хоккеист, брат нападающего «Локомотива» Александра Радулова.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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