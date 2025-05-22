Гернат о том, как «Локомотив» закрыл Шабанова: «У нас лучшая оборона в КХЛ, наша система работает. Против нас даже лучшие нападающие ничего не могут сделать»
Мартин Гернат рассказал, как «Локомотиву» удалось закрыть Максима Шабанова.
В финале Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в серии.
Форвард «Трактора» Максим Шабанов стал лучшим снайпером плей-офф, он забросил 10 шайб в 21 матче. Кроме того, он занял второе место в списке бомбардиров, набрав 20 (10+10) очков. При этом Шабанов набрал очки (1+1) только в одном из 5 матчей против «Локомотива».
«У Ярославля лучшая оборона в лиге. Наша система работает.
Против нас даже лучшие нападающие ничего не могут сделать», – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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