Баландин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Рад, что российский тренер взял трофей. Никитин обыграл канадцев Буше и Гру, это говорит, что у нас специалисты не хуже иностранных»
«Локомотив» под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея, победив «Трактор» 4-1 в финальной серии.
«Хотя я и болел за «Трактор», но рад, что российский тренер выиграл Кубок Гагарина. В плей-офф Игорь Никитин обыграл двух канадских специалистов – Ги Буше и Бенуа Гру, что говорит о том, что у нас тренеры высокого уровня и не хуже иностранных.
В «Локомотиве» еще по ходу сезона проанализировали, кто представляет наибольшую угрозу в «Тракторе» и на кого можно давить. В итоге исключили из игры практически всех.
Был тотальный хоккей, когда прессинг идет даже в своей зоне, все играли по местам и никто не убегал. Не позволяли сопернику опомнится и все время держали в напряжении.
При потере давали «Трактору» красиво раскатываться, но как только соперник переходил красную линию, то начиналась плотная игра. Шла борьба – выброс шайбы.
Отсюда у «Трактора» появилась спешка и неуверенность в себе, и такая игра забирала много сил. Вратарь Зак Фукале в плей-офф сыграл уверенно, хотя голы в ближний угол исключить не удалось», – сказал экс-директор «Трактора» Андрей Баландин.
Терещенко о «Тракторе»: «Гру создал отличную команду с интересной игрой, никто не думал, что в плей-офф клуб доберется так далеко. Это показывает, что КХЛ нужны иностранные тренеры»