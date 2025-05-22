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Канада вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, пропустив от Дании на 58-й и 60-й

Сборная Канады вылетела в 1/4 финала ЧМ-2025, проиграв Дании (1:2).

Счет на 46-й минуте матча открыл защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм

На 58-й форвард «Виннипега» Николай Элерс сравнял, а на 60-й Ник Олесен забросил победную шайбу. 

Таким образом, сборная Дании сыграет в полуфинале чемпионата мира-2025, а Канада покидает турнир. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНиколай Элерс
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logoНик Олесен
logoТрэвис Сэнхайм
logoСборная Дании по хоккею
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