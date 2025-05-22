Финляндия вылетит от США, Швеция уверенно пройдет Чехию: ожидания букмекеров от 1/4 финала ЧМ по хоккею

Букмекеры назвали фаворитов пар 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

Ожидается, что хозяин турнира Швеция уверенно пройдет Чехию. На выход шведов в полуфинал дают коэффициент 1.36, на проход чехов – 3.30.

Также букмекеры ждут ранний вылет сборной Финляндии. США котируются фаворитами пары 1/4 финала за 1.47 против 2.80 на проход финнов.

Кто пройдет в 1/2 финала ЧМ-2025 по версии букмекеров:

США (1.47 – выход в 1/2 финала) – Финляндия (2.80)

Швейцария (1.06) – Австрия (8.90)

Канада (1.02) – Дания (14.50)

Швеция (1.36) – Чехия (3.30)

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