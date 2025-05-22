Швейцария разгромила Австрию (6:0) в 1/4 финала ЧМ-2025 и вышла в полуфинал
Швейцария разгромила Австрию (6:0) в 1/4 финала чемпионата мира-2025.
Счет на 7-й минуте открыл форвард «Миннесоты» Кристоф Берчи, нападающий «Виннипега» Нино Нидеррайтер отметился 2 голевыми передачами. На счету Симона Кнака гол и результативный пас.
Соперник сборной Швейцарии по полуфиналу станет известен после завершения всех четвертьфинальных матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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