Швейцария разгромила Австрию (6:0) в 1/4 финала ЧМ-2025 и вышла в полуфинал

Швейцария разгромила Австрию (6:0) в 1/4 финала чемпионата мира-2025.

Счет на 7-й минуте открыл форвард «Миннесоты» Кристоф Берчи, нападающий «Виннипега » Нино Нидеррайтер отметился 2 голевыми передачами. На счету Симона Кнака гол и результативный пас.

Соперник сборной Швейцарии по полуфиналу станет известен после завершения всех четвертьфинальных матчей.