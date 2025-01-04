ЧМ-2025. 1/4 финала. США против Финляндии, Швейцария встретится с Австрией, Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией
В Швеции и Дании начинается плей-офф чемпионата мира по хоккею-2025.
США будут противостоять Финляндии, Швейцария встретится с Австрией, Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией.
Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.
Чемпионат мира-2025
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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