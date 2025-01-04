ЧМ-2025. 1/4 финала. США против Финляндии, Швейцария встретится с Австрией, Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией

В Швеции и Дании начинается плей-офф чемпионата мира по хоккею-2025.

США будут противостоять Финляндии , Швейцария встретится с Австрией, Канада сыграет с Данией, Швеция – с Чехией.

Сборные России и Беларуси не были допущены к участию в турнире.

Чемпионат мира-2025

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2025

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2025

Статистика ЧМ по хоккею 2025