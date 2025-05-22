Васильев о Гашеке: «Сам зарабатывал в России, а другим запрещает. Это уже не русофобия – паранойя. Надо еще запретить дышать одним воздухом с русскими»

Дмитрий Васильев отреагировал на слова Доминика Гашека про чешских игроков в КХЛ.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал правительство своей страны из-за чешских хоккеистов в КХЛ. Он предложил законодателям запретить гражданам Чехии работать в России.

«Когда Гашек зарабатывал в России приличные деньги, это было можно. А теперь другим людям он запрещает. Как будто бы не очень логично.

Во-вторых, почему бы ему не запретить дышать одним воздухом с российскими гражданами? Что-то он ограничился запретом только на работу в России.

Надо еще запретить дышать одним воздухом с русскими, это же недопустимые вещи. Мы же неправильные ионы источаем, кислород тоже есть правильный и неправильный.

Здесь он немного оплошал и недоработал, пусть серьезнее подходит к вопросу. Это больной и сумасшедший человек, я много раз это говорил. Это уже не просто русофобия, а паранойя.

Я его не хотел его обижать, но это реально похоже на паранойю, потому что нормальные люди так себя не ведут», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Тихонов о словах Гашека про чехов в КХЛ: «Был великим вратарем, стал слабоумным. Европейцы без России никуда, если им перекрыть газ – замерзнут, как последние собаки»