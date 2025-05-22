Доминик Гашек раскритиковал правительство Чехии из-за чешских хоккеистов в КХЛ.

Ранее стало известно , что Либор Шулак продлил контракт с «Адмиралом » на два года. Защитник из Чехии выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2019 года, пропустив только сезон-2020/21 (играл в Финляндии).

«Знаю, что много критики направлено на этого хоккеиста. Однако он соблюдает законы нашей страны.

Наши депутаты и сенаторы позволяют гражданам Чехии создавать ценности, которые Россия использует против нас и наших союзников.

Если кого-то, как и меня, беспокоит, что наши граждане работают в России, пожалуйста, окажите максимальное давление на наших законодателей, чтобы они установили правила – законы – и не позволяли им работать в России.

Долг наших законодателей – защитить общество от опасного поведения, которым является работа в этой стране!

Они могут установить правила, тогда наши жизни и жизни наших союзников будут в большей безопасности. И, конечно, это наша общая цель», – написал бывший вратарь Доминик Гашек в X.

Артур Ирбе: «Россия даже не близка к допуску на ЧМ или Олимпиаду. Это невозможно, надеюсь, многие думают так же. Мы живем в XXI веке, а не в Средневековье»