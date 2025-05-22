Дмитрий Губерниев не считает Доминика Гашека серьезным политиком.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии раскритиковал правительство своей страны из-за чешских хоккеистов в КХЛ. Он предложил законодателям запретить гражданам Чехии работать в России.

«Это торжество демократии по Гашеку . Он предлагает вмешиваться в жизнь чешских людей, ограничивать их демократические права и свободы.

Гашек всеми фибрами своей гадской души цепляется за возможность сделать политическую карьеру. Политик из него как из говна граната. Гашека в Чехии не воспринимают всерьез как политика. Своими заявлениями он сам себе ставит ловушку.

Гашек был великим хоккеистом, одним из лучших вратарей за всю историю мирового хоккея. Но вне хоккейной жизни он оказался бесполезным человеком.

Максимум, что он может делать – это вякать в сторону России, на русских. Теперь вот вякает еще и на своих сограждан, которые сами выбирают свой жизненный путь в как бы демократической стране под названием Чехия.

Гашек будет продолжать вякать, а Чехия будет продолжать класть на него пустую бутылку из-под пива», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Гашек о Шулаке в «Адмирале»: «Долг законодателей Чехии – защитить общество от опасного поведения, которым является работа в России. Тогда наши жизни будут в большей безопасности»