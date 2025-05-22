Тихонов о словах Гашека про чехов в КХЛ: «Был великим вратарем, стал слабоумным. Европейцы без России никуда, если им перекрыть газ – замерзнут, как последние собаки»

Александр Тихонов оценил слова Доминика Гашека про чешских хоккеистов в КХЛ.

Ранее стало известно , что Либор Шулак продлил контракт с «Адмиралом» на два года. Защитник из Чехии выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2019 года, пропустив только сезон-2020/21 (играл в Финляндии).

Бывший вратарь клубов КХЛ и НХЛ Доминик Гашек раскритиковал правительство Чехии из-за чешских хоккеистов в КХЛ : «Долг законодателей Чехии – защитить общество от опасного поведения, которым является работа в России. Тогда наши жизни будут в большей безопасности».

«Там явно Гашеку шайба не раз прилетела в лоб, поэтому он городит всякую ерунду. Вы, европейцы, без России никуда. Если вам перекрыть газ, вы замерзнете как последние собаки.

Плюс ко всему – у вас остановится металлургия. Я бы уже давно это сделал, а у нас какие-то половинчатые решения. Как, например, Чубайсу сняли арест с денежных средств в размере 50 процентов.

Возвращаясь к Гашеку, можно сказать только то, что он абсолютно сумасшедший. Был великим вратарем, я его видел много раз на чемпионатах мира, на Олимпиадах. Был уважаемым человеком, а сейчас стал слабоумным.

Мы все время заостряем внимание на каких-то гадостях. У России это больное место – реагировать на гадости, и это является проблемой.

Гашеку пробили голову на хоккее, но для нас главное думать о том, как нам выстроить возвращение в международные федерации», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.