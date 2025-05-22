«Северсталь» продлила контракт с Грудининым на 2 года. У 21-летнего защитника 14 очков в 63 матчах
«Северсталь» продлила контракт с Владимиром Грудининым на два года.
Об этом сообщила пресс-служба череповецкого клуба.
«Новый срок соглашения составляет два года – до конца сезона 2026/27. Для защитника сезон 25/26 – третий в Череповце. В общей сложности за «Северсталь» Владимир провел 123 матча, набрал 25 (5+20) результативных баллов», – говорится в заявлении клуба.
В прошедшем сезоне на счету Грудинина 14 (3+11) очков и «плюс 10» в 63 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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