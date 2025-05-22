«Северсталь» продлила контракт с Грудининым на 2 года. У 21-летнего защитника 14 очков в 63 матчах

«Северсталь» продлила контракт с Владимиром Грудининым на два года.

Об этом сообщила пресс-служба череповецкого клуба.

«Новый срок соглашения составляет два года – до конца сезона 2026/27. Для защитника сезон 25/26 – третий в Череповце. В общей сложности за «Северсталь » Владимир провел 123 матча, набрал 25 (5+20) результативных баллов», – говорится в заявлении клуба.

В прошедшем сезоне на счету Грудинина 14 (3+11) очков и «плюс 10» в 63 матчах регулярного чемпионата.