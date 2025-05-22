Коростелев покинет «Трактор» и станет свободным агентом. Форвард перешел из «Северстали» по ходу сезона (Артур Хайруллин)

Никита Коростелев покинет «Трактор» и станет свободным агентом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Нападающий перешел в челябинский клуб по ходу сезона в результате обмена с «Северсталью ».

В регулярном чемпионате Коростелев провел за «Трактор » 16 матчей и набрал 11 (5+6) очков при полезности «плюс 10». В плей-офф у него 2+2 за 21 игру при полезности «плюс 6».

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