Кубок Гагарина-2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ. Матчи посетили 836 472 зрителя
Кубок Гагарина-2025 стал самым посещаемым за всю историю КХЛ.
87 матчей розыгрыша Кубок Гагарина суммарно посетили 836 472 зрителя (средняя посещаемость – 9 614).
В финальной серии Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и стал обладателем Кубка Гагарина.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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