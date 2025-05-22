Радулов о возвращении в сборную: «И без меня достаточно сильных хоккеистов – дай бог им сыграть и на ЧМ, и на Олимпиаде. Не хочу загадывать, если буду готов – то готов»

Александр Радулов оценил свои шансы вернуться в сборную России.

38-летний нападающий «Локомотива » стал самым ценным игроком Кубка Гагарина, набрав 16 (7+9) очков в 21 матче.

– Готовы ли вы вернуться в сборную России, если нас вернут на международный уровень, пригласят на Олимпиаду? Вы давно не выступали за национальную команду.

– Я думаю, и без меня достаточно сильных хоккеистов, которые давно не выступали за сборную России , и у них не было шансов. Дай бог им сыграть и на чемпионате мира, и на Олимпиаде.

Посмотрим! Время покажет. Сейчас загадывать не хочу. Если буду готов, то готов. А теперь хочется побыть с семьей, потому что я давно всех не видел, – сказал Александр Радулов .

Радулов о том, готов ли остаться в Ярославле: «Да. Я очень счастлив за всех ребят, за «Локомотив» и город, что мы стали чемпионами»