Глотов о «Тракторе»: «Поражение колом стоит внутри, нет слов. Нужно время, чтобы правильно отреагировать»

Василий Глотов прокомментировал поражение «Трактора» в финале Кубка Гагарина.

В решающей серии челябинцы уступили «Локомотиву » со счетом 1-4.

– Что у вас не получилось в финале?

– Пока вообще никак не могу прокомментировать, честно. Просто никак. Нет слов. Это очень тяжелое поражение. Мне даже по сезону трудно рефлексировать. Прям стоит это поражение внутри колом.

Мы когда ушли со льда, то в раздевалке все просто молчали. Нам нужно время, чтобы правильно отреагировать, но пока это очень большой груз, – сказал форвард «Трактора » Василий Глотов .

Коростелев покинет «Трактор» и станет свободным агентом. Форвард перешел из «Северстали» по ходу сезона (Артур Хайруллин)