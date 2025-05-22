Генменеджер «Трактора» Волков продлит контракт с клубом. У челябинцев финал и полуфинал Кубка Гагарина за 2 года (Михаил Зислис)
Генменеджер «Трактора» Алексей Волков продлит контракт с клубом.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Волков занял пост 1 марта 2023 года. В двух следующих сезонах «Трактор» дошел до полуфинала (2024) и финала плей-офф КХЛ (2025).
С 2020 по 2022 год Волков был генеральным менеджером «Авангарда». В 2021-м омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.
«Трактор» проиграл оба финала Кубка Гагарина, в которых участвовал
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости