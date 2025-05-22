Генменеджер «Трактора» Волков продлит контракт с клубом. У челябинцев финал и полуфинал Кубка Гагарина за 2 года (Михаил Зислис)

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков продлит контракт с клубом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Волков занял пост 1 марта 2023 года. В двух следующих сезонах «Трактор » дошел до полуфинала (2024) и финала плей-офф КХЛ (2025).

С 2020 по 2022 год Волков был генеральным менеджером «Авангарда ». В 2021-м омский клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

«Трактор» проиграл оба финала Кубка Гагарина, в которых участвовал